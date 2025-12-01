Galatasaray, Kadıköy’de iyi performansına devam etti

- Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de son 10 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- Son derbide Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
- Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'deki iyi performansını sürdürdü.
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar derbiden 1-1’lik skorla berabere ayrıldı ve rakibine karşı buradaki iyi performansına devam etti.
10 MAÇTA SADECE 1 YENİLGİ
Galatasaray, ezeli rakibine karşı konuk olduğu son 10 derbide sadece 1 kez mağlup oldu.
Galatasaray 2017-2018 sezonundan itibaren Kadıköy’de 9'u Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 10 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.