Galatasaray, Kadıköy’de iyi performansına devam etti

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de oynadığı son 10 debinde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 22:40
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar derbiden 1-1’lik skorla berabere ayrıldı ve rakibine karşı buradaki iyi performansına devam etti.

10 MAÇTA SADECE 1 YENİLGİ

Galatasaray, ezeli rakibine karşı konuk olduğu son 10 derbide sadece 1 kez mağlup oldu.

Galatasaray 2017-2018 sezonundan itibaren Kadıköy’de 9'u Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 10 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

