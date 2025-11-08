Galatasaray kafilesi Kocaeli'de!

- Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile karşılaşmak üzere Kocaeli'ye geldi.
- Başiskele'de konaklayacakları otel önünde taraftarlar, takımı coşkulu şekilde karşıladı.
- Victor Osimhen, otel önünde bekleyen taraftarları selamladı ve tezahürat yaptırdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray, Kocaeli'ye geldi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden karayoluyla kente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Başiskele ilçesinde konaklayacakları otel önünde bir grup taraf karşıladı.
OSIMHEN TEZAHÜRAT YAPTIRDI
Takım otobüsünün gelişi sırasında havai fişek patlatıp, meşale yakan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Takımın otele girişinin ardından Osimhen, otel önünde bekleyen taraftarları selamlayarak tezahürat yaptırdı.