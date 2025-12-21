Milan Baros ile Lucas Podolski, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray’ın eski futbolcuları Milan Baros ve Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Milan Baros ve Lukas Podolski, Kasımpaşa ile oynanan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde izledi.

Taraftarların ilgisiyle karşılaşan Baros, tezahüratlara katılarak sahaya indi ve taraftarlara üçlü çektirdi.

Baros, Galatasaray'da 4 sezon oynayıp 61 gol atmışken, Podolski ise 2 sezon boyunca 34 gol kaydetti. Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Galatasaray'ın eski futbolcularından Milan Baros ile Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı Kasımpaşa mücadelesini stadyumdan izledi. ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Baros, kuzey tribününe gitti ve burada tezahüratlara katıldı. Milan Baros daha sonra sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi. BAROS'UN GALATASARAY KARİYERİ Galatasaray'da 4 sezon forma giyen eski Çek futbolcu, 116 maçta 61 gol atarken, 2008-2009 sezonunda da Süper Lig'de gol kralı oldu. Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. PODOLSKI'NİN GALATASARAY KARİYERİ Sarı-kırmızılılarda 2 sezon geçiren eski Alman futbolcu Lukas Podolski ise görev aldığı 75 müsabakada 34 gol sevinci yaşadı. Podolski de 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini tamamladı.

