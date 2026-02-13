Galatasaray ligde evinde kaybetmiyor

- Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
- Son olarak Eyüpspor'u 5-1 yenen Galatasaray, uzun süredir evindeki yenilmezliğini sürdürdü.
- Sarı-kırmızılılar, en son 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.
Uzun süredir Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmeyen sarı-kırmızılılar, bunu eflatun-sarılılar karşısında da sürdürdü.
SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu mücadelenin ardından yaptığı 30 maçta kaybetmedi.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı.