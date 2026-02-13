Galatasaray ligde evinde kaybetmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.

Uzun süredir Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmeyen sarı-kırmızılılar, bunu eflatun-sarılılar karşısında da sürdürdü.

SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu mücadelenin ardından yaptığı 30 maçta kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı.