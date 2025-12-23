Galatasaray ligin ilk yarısını lider bitirdi: Fenerbahçe'nin bileği bükülmedi

- Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider tamamlarken en yakın rakibi Fenerbahçe ise 39 puanla takip ediyor.
- Fenerbahçe, ilk yarıda oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamayan tek takım oldu.
- Eldor Shomurodov, 12 golle gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı.
Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa mücadelesiyle tamamlayan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını da 42'ye yükseltti.
En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Galatasaray, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlamayı başardı.
NAMAĞLUP TEK TAKIM FENERBAHÇE
İlk yarının son haftasında Eyüpspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, ligin ilk yarısında mağlubiyet yaşamayan tek ekip oldu.
Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor, sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamladı.
GOL KRALLIĞI
Ligde son 8 maçta 8 gole imza atan Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, gol sayısını 12'ye yükseltti.
Shomurodov, sezonun ilk yarısında gol krallığı listesinde zirvede yer aldı.
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 15 maçta 11 gol kaydetti.
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın 9'ar golü bulunuyor.
Fenerbahçeli Marco Asensio, Konyasporlu Umut Nayir ve Trabzonsporlu Felipe Augusto da 8'er golle listede...
17. HAFTANIN SONUÇLARI
Kocaelispor-Antalyaspor: 2-1
Konyaspor-Kayserispor: 1-1
Eyüpspor-Fenerbahçe: 0-3
Beşiktaş-Rizespor: 1-0
Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Göztepe-Samsunspor: 2-0
Galatasaray-Kasımpaşa: 3-0
Başakşehir-Gaziantep FK: 5-1
Gençlerbirliği-Trabzonspor: 4-3
18. HAFTANIN PROGRAMI
17 Ocak 2026 Cumartesi
17.00 RAMS Başakşehir FK-Fatih Karagümrük
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK
18 Ocak 2026 Pazar
14.30 Kasımpaşa-Antalyaspor
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor
20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe
19 Ocak 2026 Pazartesi
17.00 Konyaspor-Eyüpspor
20.00 Göztepe-Rizespor
20.00 Beşiktaş-Kayserispor