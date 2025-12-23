Abone ol: Google News

Galatasaray ligin ilk yarısını lider bitirdi: Fenerbahçe'nin bileği bükülmedi

Süper Lig'in 17. haftası sona erdi. Galatasaray, ligin ilk yarısını lider bitirdi. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında mağlubiyet yaşamayan tek ekip oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 00:09
  • Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider tamamlarken en yakın rakibi Fenerbahçe ise 39 puanla takip ediyor.
  • Fenerbahçe, ilk yarıda oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamayan tek takım oldu.
  • Eldor Shomurodov, 12 golle gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı. 

Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa mücadelesiyle tamamlayan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını da 42'ye yükseltti.

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Galatasaray, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlamayı başardı.

NAMAĞLUP TEK TAKIM FENERBAHÇE

İlk yarının son haftasında Eyüpspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, ligin ilk yarısında mağlubiyet yaşamayan tek ekip oldu.

Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor, sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamladı.

GOL KRALLIĞI

Ligde son 8 maçta 8 gole imza atan Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, gol sayısını 12'ye yükseltti.

Shomurodov, sezonun ilk yarısında gol krallığı listesinde zirvede yer aldı.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 15 maçta 11 gol kaydetti.

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın 9'ar golü bulunuyor.

Fenerbahçeli Marco Asensio, Konyasporlu Umut Nayir ve Trabzonsporlu Felipe Augusto da 8'er golle listede...

17. HAFTANIN SONUÇLARI

Kocaelispor-Antalyaspor: 2-1

Konyaspor-Kayserispor: 1-1

Eyüpspor-Fenerbahçe: 0-3

Beşiktaş-Rizespor: 1-0

Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Göztepe-Samsunspor: 2-0

Galatasaray-Kasımpaşa: 3-0

Başakşehir-Gaziantep FK: 5-1

Gençlerbirliği-Trabzonspor: 4-3

18. HAFTANIN PROGRAMI

17 Ocak 2026 Cumartesi

17.00 RAMS Başakşehir FK-Fatih Karagümrük

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK

18 Ocak 2026 Pazar

14.30 Kasımpaşa-Antalyaspor

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe 

19 Ocak 2026 Pazartesi

17.00 Konyaspor-Eyüpspor

20.00 Göztepe-Rizespor

20.00 Beşiktaş-Kayserispor

