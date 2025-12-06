Galatasaray, Monaco maçı hazırlıklarına başladı

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.
- Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma, 5'e 2 pas çalışması, koşu ve topa sahip olma çalışması yapıldı.
- Antrenman çift kale maçla sona ererken, hazırlıklar yarın da sürecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
5'e 2 pas çalışmasının ardından koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.