Galatasaray, Monaco maçı hazırlıklarına başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Monaco ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 19:46
Galatasaray, Monaco maçı hazırlıklarına başladı
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.
  • Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma, 5'e 2 pas çalışması, koşu ve topa sahip olma çalışması yapıldı.
  • Antrenman çift kale maçla sona ererken, hazırlıklar yarın da sürecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

5'e 2 pas çalışmasının ardından koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

