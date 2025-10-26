Galatasaray, sahasında yenilmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele ettiği Göztepe’yi 3-1’lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla resmi maçlara evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

31 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a mağlup mağlup olan Galatasaray, bu maçın ardından Süper Lig’de 22, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere yaptığı 31 karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 23 galibiyet, 8 beraberlik aldı.