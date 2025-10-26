Galatasaray, sahasında yenilmiyor

- Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yenerek evindeki yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı.
- Bu süreçte sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
- Son yenilgisini 2024-2025 sezonunda Young Boys karşısında almıştı.
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele ettiği Göztepe’yi 3-1’lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla resmi maçlara evindeki yenilmezliğini sürdürdü.
31 MAÇTIR YENİLMİYORLAR
Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a mağlup mağlup olan Galatasaray, bu maçın ardından Süper Lig’de 22, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere yaptığı 31 karşılaşmaya çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 23 galibiyet, 8 beraberlik aldı.