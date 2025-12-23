Beşiktaş'tan devre arasında hakeme tepki!

- Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının devre arasında hakeme sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
- Siyah-beyazlılar, İsmail Yüksek'in Orkun Kökçü'ye müdahalesini paylaşarak "Basma yok! Oyna devam!" dedi.
- Paylaşım, Beşiktaş taraftarlarından büyük beğeni aldı.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın devre arasında Beşiktaş'tan çarpıcı bir hareket geldi.
Siyah-beyazlılar, ilk yarının sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"BASMA YOK! OYNA DEVAM!"
İsmail Yüksek'in Orkun Kökçü'ye müdahalesini paylaşan Beşiktaş "Basma yok! Oyna devam!" tepkisini gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)