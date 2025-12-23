Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin devre arasında siyah-beyazlılar paylaşım yaptı.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 21:44
Beşiktaş'tan devre arasında hakeme tepki!
  • Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının devre arasında hakeme sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
  • Siyah-beyazlılar, İsmail Yüksek'in Orkun Kökçü'ye müdahalesini paylaşarak "Basma yok! Oyna devam!" dedi.
  • Paylaşım, Beşiktaş taraftarlarından büyük beğeni aldı.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın devre arasında Beşiktaş'tan çarpıcı bir hareket geldi.

Siyah-beyazlılar, ilk yarının sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"BASMA YOK! OYNA DEVAM!"

İsmail Yüksek'in Orkun Kökçü'ye müdahalesini paylaşan Beşiktaş "Basma yok! Oyna devam!" tepkisini gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)

