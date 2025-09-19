Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 'kötü' başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Almanya deplasmanına çıkan Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 5-1’lik skorla ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılıların resmi maçlardaki 16 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

“Devler Ligi” grup etabında son yıllarda istediğini bulamayan Galatasaray, geride kalan 18 karşılaşmada yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi.

Bu süreçte 5 beraberlik ve 11 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, Frankfurt yenilgisiyle kötü tabloyu sürdürdü.

AVRUPA'DA KAZANAMAMA SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında son 7 maçını da kazanamadı.

Avrupa’daki son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında İngiliz ekibi Tottenham karşısında alan sarı-kırmızılılar, ardından 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu sezona da Frankfurt deplasmanındaki farklı mağlubiyetle başladı.

SON 10 DEPLASMANDA GALİBİYET YOK

Cimbom, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayamadı.

UEFA organizasyonlarında dış sahadaki son galibiyetini 2023-24 sezonunda Manchester United’ı 3-2 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar, sonraki 10 maçta 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 26 gol gördü.

ALMAN EKİPLERİNE KARŞI ŞANSSIZLIK SÜRÜYOR

Galatasaray, Alman takımlarına karşı da kötü serisini sürdürdü.

Son galibiyetini 2013 yılında Schalke 04 karşısında elde eden sarı-kırmızılılar, bu tarihten sonra oynadığı 7 maçta 6 kez yenildi, 1 kez berabere kaldı.

Cimbom, Alman ekipleriyle oynadığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.