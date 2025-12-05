Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı son 9 maçı kazandı

- Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 yendi.
- Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle Samsunspor'a karşı üst üste 9. kez kazandı.
- Bu, Galatasaray'ın Samsunspor karşısındaki en uzun galibiyet serisi oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray konuk ettiği Samsunspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte rakibine karşı kaybetmeme serisini de sürdürdü.
SON 9 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, kırmızı-beyazlı takımla karşılaştığı son 9 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı.
Bu süreçte 9. galibiyetini elde eden Galatasaray, lig tarihinde rakibi karşısındaki en uzun galibiyet serisine imza attı.
Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.