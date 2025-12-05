Galatasaray - Samsunspor maçının ilk 11'leri

- Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak.
- Maç, saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde başlayacak ve Bein Sports 1 kanalında canlı yayımlanacak.
- Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkmen'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Anıl Usta yapacak.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
İLK 11'LER