Galatasaray - Samsunspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 18:51
  • Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak.
  • Maç, saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde başlayacak ve Bein Sports 1 kanalında canlı yayımlanacak.
  • Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Anıl Usta yapacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

