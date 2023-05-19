Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı Galatasaray'da Kemerburgaz'daki tesislerin temeli atıldı. Törene sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri katıldı.

AA

Galatasaray'da futbol şubesinin Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz'daki tesislerin temeli atıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine, kulüp başkanı Dursun Özbek, eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski teknik direktörler, sarı-kırmızılı eski ve mevcut sporcular ile camianın önde gelen isimleri katıldı.

Toplam 130 dönümlük alan üzerine kurulacak tesislerde, futbol A takımı ve altyapıya hizmet verecek 2 bina ile 6 saha yer alacak.

"Burası Galatasaray'ın geleceğini inşa edeceğimiz yer"

Temel atma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, şunları dedi:

"Bugün temel atma töreni adı altında bir araya geldik ama gördüğümüz gibi binalar yükselmeye başladı. Burası Galatasaray'ın geleceğini inşa edeceğimiz yer."

"Diğer branşlarımızdan da bazılarını buraya getirmek istiyoruz"

Galatasaray'ın uzun süredir faaliyetlerini sürdürdüğü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde önemli bir hava yakaladığını anlatan Özbek, şu şekilde konuştu:

"Seneler önce Florya'yı yapan ağabeylerimiz büyük katkı verdi. Florya'da bir aile havası, Galatasaray'ı bütünleştiren bir hava yaptılar. Zaman içinde futbolun büyüyen ekonomisi çerçevesinde Florya artık Galatasaray için yeterli olmamaya başladı. Galatasaray yönetim kurulu olarak, kulübün antrenman tesislerini ve birlikteliğini oluşturan tesisleri yapmak üzere Kemerburgaz'da inşaat faaliyetlerine başladık. Burada stadımıza çok yakın olması büyük bir özellik. Arazimizin büyük olması çok büyük bir özellik. Sadece futbol takımı ve akademiyi değil, diğer branşlarımızdan da bazılarını buraya getirmek istiyoruz."

"Bugün burada Galatasaray olarak çok önemli bir resim verdik"

Dursun Özbek, Galatasaray'da bu tesisleşme hamlesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davetimize gelen üyelerimizi, sporcularımızı, teknik adamlarımızı, başkanlarımızı gördünüz. Bugün burada Galatasaray olarak çok önemli bir resim verdik. Galatasaray'a hizmet etmiş, başarıdan başarıya koşturmuş başkanlarımız, teknik adamlarımız, sporcularımız bir aradaydı. Galatasaray'ın belki hasret duyduğu çok önemli bir fotoğrafı verdik. Onun için son derece mutluyum. Galatasaray'da böyle bir iklimi, sevgi topluluğunu yeşermek ve yaşatmak için çok çaba sarf ettik. Bugün bu çabalarımızın boşa gitmediğini ve artık Galatasaray'da bir bütünleşmenin, dargınlıkların kalmadığının ilk işaretlerini görmekteyiz. Bunun devam etmesini diliyorum."

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tesisin yıl sonuna kadar tamamlanmasını planladıklarını aktardı.