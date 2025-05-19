Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması

AA

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde düzenlenen kutlamada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞU TÜM GALATASARAYLILARA ARMAĞAN ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Hatipoğlu, 25. şampiyonluğun kendileri için çok değerli olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Sonunda başarıya ulaştık. Zor ve uzun bir maratondu. Bu şampiyonluğu çaldırmadık. Bu şampiyonluk çalınmaya çalışıldı ama çaldırmadık. Şampiyonluğu tüm Galatasaraylılara armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Okan hocamız, müthiş bir performans sergiliyor. Son 3 sezona damga vurdu. Okan hocayı, teknik ekibi ve oyuncuları kutluyorum. Bugün, iyiler kazandı. Sahada iyi oynayanlar kazandı. İyi mücadele edenler kazandı."

"AVRUPA'DA EKSİK OLAN BAŞARIYI TELAFİ EDECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak istediklerini anlatan İbrahim Hatipoğlu şunları söyledi:

"Bu sene bizim için en önemli konulardan biri Avrupa'daki sonuçlardı. Takımımız, şu anda daha güçlü. Bir arada oynamaya daha fazla alıştı. Özellikle son 8 haftadır müthiş bir oyun oynuyoruz. Bu iyi oyunu devam ettirerek Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sene güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Avrupa'da eksik olan başarıyı telafi edeceğimize inanıyorum."

"TARAFTARIN BU ŞAMPİYONLUKTA ÇOK BÜYÜK PAYI VAR"

Sezon başından beri çok büyük sevinçler yaşadıklarını dile getiren Hatipoğlu, "İlk büyük sevincimizi Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiğimiz maçta yaşadık. Daha sonra da çok güzel sonuçlar aldık. Alanya'daki galibiyete de parantez açmamız lazım." dedi.

Taraftar desteğini sonuna kadar hissettiklerini belirten Hatipoğlu, "Taraftarımız, bizi her yerde çok iyi destekledi. Gittiğimiz her deplasmanı, iç saha maçına çevirdiler. Bu durum, takımdaki oyuncuların öz güvenini çok artırdı. Taraftarın bu şampiyonlukta çok büyük payı var." şeklinde görüş belirtti.

"OSİMHEN'İN KALMASINI ÇOK İSTERİZ"

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in bu sezon çok iyi performans sergilediğini dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Taraftarlar, Osimhen'i istiyor. Burada önemli olan Galatasaray ve Osimhen'in kararı. Biz, Osimhen'in kalmasını çok isteriz. Bu takımdaki hiçbir oyuncunun gitmesini istemeyiz. Müthiş bir oyuncu grubumuz var. Karakter ve performans olarak ciddi bir fark yarattılar. Bu takıma sadece birkaç takviye yapmak yeterli. Osimhen, büyük bir oyuncu ama çok büyük performans veren başka oyuncular da vardı. Şampiyonluk ekip işi. Bu bir ekip başarısıdır."

AYGÜN: "GALATASARAY CAMİASI, ŞAMPİYONLUĞA İNANMIŞTI"

Muzaffer Aygün ise çok önemli bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek şunları belirtti: