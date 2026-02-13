Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra gol yedi

- Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor karşısında 5-1 kazanmasına rağmen 2 hafta sonra gol yedi.
- Bu maç öncesinde Kayserispor ve Rizespor'a karşı kalesini gole kapatan Galatasaray, Eyüpspor karşılaşmasıyla bu sezon ligde 15. golünü yedi.
- Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.
Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5-1’lik skorla kazanırken, ligde 2 hafta sonra kalesini gole kapatamadı.
Galatasaray, bu maç öncesinde ligdeki Kayserispor ve Rizespor maçlarında gol yememişti.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIMI
Eyüpspor karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig’de kalesinde 15. golünü yiyen Galatasaray, Göztepe’nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak yer alıyor.