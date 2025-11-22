Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı

- Galatasaray, Süper Lig 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek kötü serisini sonlandırdı.
- İki maç sonra kazanarak puanını 32'ye çıkardı.
- Gelecek hafta derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve puanını 32’ye çıkardı.
Galatasaray böylece ligdeki kötü serisini de sona erdi.
SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE'YLE
Sarı-kırmızılılar, 11. haftada Trabzonspor ile sahasında 0-0 berabere kalırken, 12. haftada da Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.
Lider Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta derbide Kadıköy’de Fenerbahçe ile mücadele edecek.