Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig’de 2 maç sonra kazandı.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 22:33
Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı
  • Galatasaray, Süper Lig 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek kötü serisini sonlandırdı.
  • İki maç sonra kazanarak puanını 32'ye çıkardı.
  • Gelecek hafta derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve puanını 32’ye çıkardı.

Galatasaray böylece ligdeki kötü serisini de sona erdi.

SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE'YLE

Sarı-kırmızılılar, 11. haftada Trabzonspor ile sahasında 0-0 berabere kalırken, 12. haftada da Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

Lider Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta derbide Kadıköy’de Fenerbahçe ile mücadele edecek.

