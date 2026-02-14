Çorum FK, bu sezon evinde ilk mağlubiyetini aldı

- Çorum FK, evinde 11 maçlık yenilmezlik serisini İstanbulspor karşısında 3-2 kaybederek sonlandırdı.
- Takım, Süper Lig'e yükselme hedefiyle başladığı sezonda 25 maçta 41 puanla 5. sırada yer alıyor.
- Çorum FK, iç sahadaki 12. maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.
Sezona Süper Lig'e yükselme hedefiyle başlayan 1. Lig takımı Çorum FK, geride kalan 25 haftada özellikle iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekti.
İstanbulspor maçı öncesinde bu sezon sahasındaki 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, ligin 25. haftasındaki 12. iç saha mücadelesinde İstanbulspor'a 3-2 mağlup oldu.
SERİ SONA ERDİ
Bu sonuçla Çorum FK'nın sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
MAÇ FAZLASIYLA 5. SIRADALAR
Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 41 puan toplayan Çorum FK, maç fazlasıyla 5. sırada yer alıyor.