Galatasaray Süper Lig'de 5 maç sonra kalesini gole kapadı

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Süper Lig’de 5 maç sonra kalesini gole kapadı.

TRABZONSPOR'DAN GOL YEMEMİŞLERDİ

Bu maç öncesinde son olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Trabzonspor müsabakasında gol yemeyen Galatasaray daha sonra ligde oynadığı Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsumspor ve Antalyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapatamadı.