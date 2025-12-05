Galatasaray, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı

- Galatasaray, 15. hafta maçında Samsunspor'u 3-2 yenerek evindeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.
- İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, son dakika attığı golle galibiyeti elde etti.
- Galatasaray, evindeki son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı almıştı.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Samsunspor ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan son dakika attığı golle 3-2 galip ayrıldı.
LİGDE 26 MAÇTIR YENİLMİYORLAR
Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini de sürdürdü.
Ligde sahasında en son 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray daha sonra iç sahada oynadığı 26 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı.