Galatasaray, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı

Galatasaray, Samsunspor galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 23:46
  • Galatasaray, 15. hafta maçında Samsunspor'u 3-2 yenerek evindeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.
  • İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, son dakika attığı golle galibiyeti elde etti.
  • Galatasaray, evindeki son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı almıştı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Samsunspor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan son dakika attığı golle 3-2 galip ayrıldı.

LİGDE 26 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini de sürdürdü.

Ligde sahasında en son 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray daha sonra iç sahada oynadığı 26 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

