Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tur ihtimalleri

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün akşam Fransa'da istediğini alamadı...

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Fransa ekibi Monaco’ya 1-0 mağlup oldu.

6. hafta maçlarının oynandığı Şampiyonlar Ligi’nde 3. yenilgisini alan Galatasaray, 9 puanda kaldı.

İLK 8 NEREDEYSE İMKANSIZ

Temsilcimiz için bu sonuç artık ilk 8 hedefini imkansıza yakın hale getirdi.

Son 16 veya son 24 içerisinde yer alma ihtimalleri ise daha gerçekçi hedefler olarak öne çıktı.

Galatasaray'ın geriye kalan maçları ise Atletico Madrid ve Manchester City.

SIRADAKİ RAKİPLER ATLETICO MADRID VE MANCHESTER CITY

Hal böyle olunca sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasına kalma ihtimali merak edilmeye başlandı.

Buna göre Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali yüzde 1,8'den yüzde 0,03 düştü.

Diğer yandan ilk 9-16 ihtimali yüzde 27'den yüzde 6'ya düştü.

İLK 24 İHTİMALİ HALA YÜKSEK

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasında kalma ihtimali yüzde 86 olarak hesaplandı.

Son olarak elenme ihtimali ise yüzde 5,5'tan yüzde 7'ye yükseldi.

SON MAÇLAR ÇOK ÖNEMLİ

Son olarak kritik haftalara girilirken sarı-kırmızılı ekip, kalan maçlarda puan kaybı yaşamamak zorunda.

Belirleyici olan kalan iki maçta alınacak sonuçlar ve averaj farkları olacak.

Şampiyonlar Ligi puan durumu Galatasaray açısından kritik bir döneme işaret ediyor.

Sarı-kırmızılılar 9 puanla 17. sırada bulunsa da kalan maçlarda alacağı sonuçlarla ilk 24 hedefini sürdürebilir.