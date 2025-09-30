Galatasaray taraftarlarından Liverpool'a havai fişek sürprizi

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında bu akşam RAMS Park’ta Liverpool’u ağırlayacak.
Saat 22.00’de başlayacak dev karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, İngiliz ekibine İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşattı.
OTELİN ÇEVRESİNİ STADYUMA ÇEVİRDİLER
Gece geç saatlerde Liverpool’un konakladığı otelin önüne gelen bir grup taraftar, yüzlerce havai fişek patlatarak otelin çevresini adeta stadyuma çevirdi.
Amaç, rakip futbolcuların rahat uyumasını engellemekti.
HAVAİ FİŞEKLER PATLATILDI
Otelde konaklayan Liverpool kafilesi için düzenlenen sürpriz, tezahüratlarla birlikte daha da büyüdü.
Taraftarların yaktığı havai fişekler gökyüzünü aydınlatırken, o anlar çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kaydedildi.