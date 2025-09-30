Galatasaray taraftarlarından Liverpool'a havai fişek sürprizi Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da bir grup taraftar, gece geç saatlerde İngiliz ekibinin konakladığı otelin önünde toplandı ve havai fişek patlattı.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında bu akşam RAMS Park’ta Liverpool’u ağırlayacak. Saat 22.00’de başlayacak dev karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, İngiliz ekibine İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşattı. OTELİN ÇEVRESİNİ STADYUMA ÇEVİRDİLER Gece geç saatlerde Liverpool’un konakladığı otelin önüne gelen bir grup taraftar, yüzlerce havai fişek patlatarak otelin çevresini adeta stadyuma çevirdi. Amaç, rakip futbolcuların rahat uyumasını engellemekti. HAVAİ FİŞEKLER PATLATILDI Otelde konaklayan Liverpool kafilesi için düzenlenen sürpriz, tezahüratlarla birlikte daha da büyüdü. Taraftarların yaktığı havai fişekler gökyüzünü aydınlatırken, o anlar çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kaydedildi. Eshspor Haberleri Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

