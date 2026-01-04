Abone ol: Google News

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor'la oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 15:17
Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır
  • Galatasaray, Trabzonspor'la oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı.
  • Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasıyla gerçekleştirildi.
  • Hazırlıklarını bitiren ekip, maçı oynamak üzere Gaziantep'e gidecek.

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yarın Gaziantep'te oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

GAZİANTEP'E GİDECEKLER

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Gaziantep'e hareket edecek.

