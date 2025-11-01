Galatasaray - Trabzonspor maçında penaltı beklentileri

- Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, ilk yarıda her iki takım da penaltı beklentisine girdi.
- Galatasaray, 13. dakikada, Trabzonspor ise 26. dakikada penaltı itirazında bulundu ancak VAR incelemesi sonrası oyun devam etti.
- Hakem kararları, özellikle VAR incelemeleriyle maça damga vurdu.
Süper Lig'de 11. haftanın kritik mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında her iki takımın da penaltı beklentisi oluştu.
GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Galatasaray, Trabzonspor maçının 13. dakikasında penaltı bekledi.
Victor Osimhen, Stefan Savic ile ceza alanında girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Nijeryalı oyuncu penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Alper Çetin'in incelemesini bekledi. Alper Çetin'den izleme uyarısı gelmeyince oyun devam etti.
TRABZONSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Trabzonspor, Galatasaray maçının 26. dakikasında penaltı bekledi.
Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa Muçi vurdu. Muçi'nin şutu, Sara'dan döndü. Trabzonsporlu futbolcular, Sara'nın topu elle engellediği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.
Hakem Cihan Aydın, oyunu durdurarak VAR hakemi Alper Çetin'in incelemesini bekledi.
Yaklaşık 30 saniyelik incelemenin ardından oyun devam etti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)