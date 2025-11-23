Abone ol: Google News

Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 15:18
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

