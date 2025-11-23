Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına başladı

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maça hazırlanıyor.
- Antrenman dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.
- Hazırlıklar yarın 17.00'deki antrenmanla tamamlanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.