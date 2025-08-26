Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco ile anlaştı

Yaz transfer döneminde çalışmalarına hız veren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Teknik direktör Buruk'un istediği isimlerden biri olan Monaco forması giyen Wilfried Singo'yla daha önce yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.

OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

Oyuncu için yeniden atağa kalkan Galatasaray mutlu sona yakın...

İtalyan basınından Fabrizio Romano ve Sacha Tavolieri'nin haberlerine göre Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo ve ve Fransız ekibiyle anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu ile 5 milyon euro bandında bir anlaşma sağladı.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Anlaşmanın şartlarında 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10'luk pay bulunuyor.

Singo'nun Galatasaray'a transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Singo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.