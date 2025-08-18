Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona yakın

Süper Lig'in 2. haftasında Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı.

Sarı-kırmızılılarda lige iyi başlamanın sevinci yaşanırken, transfer için de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK SİNYALİ VERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk “Sağ bekte de oynayabilen hem sağ hem sol stoperde forma giyebilecek birini arıyoruz” dedikten 2 gün sonra transfer netleşti.

Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo ile anlaştı.

Africafoot, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun imza için yarın İstanbul’a geleceğini duyurdu.

GALATASARAY GETİRİYOR İDDİASI

Haberde Galatasaray'ın Singo için Monaco’ya 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, zorunlu satın alma opsiyonunun ise 25 milyon euro olduğu belirtildi.

İtalyan ekibi Torino’nun altyapısında yetişen Singo, Ağustos 2023’te 9.1 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco’nun yolunu tutmuştu.

1.90 boyundaki savunmacı Fransa’da 60 maça çıkıp 4 gol 4 asist üretti.