Galatasaray, Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferini resmen açıkladı

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Galatasaray, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli satışını yaptı.

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, 27 milyon 500 bin euroya İngiliz ekibi Aston Villa'nın yolunu tuttu.

Galatasaray'ın kazancı 44 milyon euroyu geçebilir

Tüm bonusların devreye girmesi durumunda sarı-kırmızılılara ödenecek tutar 44 milyon 375 bin euroya yükselecek.

Ayrıca 24 yaşındaki futbolcu başka kulübe satılırsa Galatasaray satış bedeli karından yüzde 10 pay alacak.

12 maçta 5 gol, 1 asist

Zaniolo, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5 milyon euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1 milyon 375 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22 milyon 500 bin eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15 milyon 500 bin euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.



Ayrıca Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının yüzde 10'u şirketimize ödenecektir.