Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Barış Alper Yılmaz, 68. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK
Gelecek hafta Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek.