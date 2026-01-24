Abone ol: Google News

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber

Galatasaray'ın milli futbolcusu gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 21:39
  • Galatasaray, Fatih Karagümrük maçında Barış Alper Yılmaz'ın 68. dakikada sarı kart görmesiyle sarsıldı.
  • Bu kart, Yılmaz'ın cezalı duruma düşmesine neden oldu.
  • Galatasaray, gelecek hafta Kayserispor maçında Yılmaz'dan yoksun olacak.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Barış Alper Yılmaz, 68. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Gelecek hafta Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek.

