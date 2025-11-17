Galatasaray'a milli arada 8 isimden olumsuz haber Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, sakatlıklar ve cezalarla boğuşuyor.

Galatasaray, milli ara sürecinde 8 oyuncudan olumsuz haber aldı.

Sakatlıklar ve cezalar, takımın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi hedeflerini zora sokuyor.

Ayrıca, bazı oyuncular bahis soruşturması nedeniyle ceza aldı. Galatasaray'da milli ara, sakatlık kabusuna dönüştü... Milli aranın yaramadığı sarı-kırmızılılar, bu süreçte 8 isimden çeşitli sebeplerden olumsuz haberler aldı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takımda sakatlıklar ve cezalı futbolcular dikkat çekiyor. İşte o 8 futbolcu... EREN ELMALI Galatasaray'ın 25 yaşındaki sol beki, bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. VICTOR OSIMHEN Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya'da, Victor Osimhen, 46. dakikada oyundan alındı. Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre Osimhen, devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Ortaya çıkan ilk görüntüler, yıldız futbolcunun ciddi bir sakatlık yaşadığı yönünde endişe yarattı. YUNUS AKGÜN Galatasaray, geçtiğimiz günlerde milli futbolcu Yunus Akgün'ün fıtık ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Milli yıldızın, 21. Ocaktaki Atletico Madrid maçına yetişmesi bekleniyor. İLKAY GÜNDOĞAN 35 yaşındaki yıldız futbolcunun Gençlerbirliği maçında kadroda olması, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint Gilloise maçında ise kesin olarak oynaması bekleniyor. KAAN AYHAN Milli futbolcu Bulgaristan maçının 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. ABDÜLKERİM BARDAKCI Bulgaristan mücadelesi sonrası ağrıları artan Abdülkerim Bardakcı'nın dünkü antrenmana katılmadığı öğrenildi. BERKAN KUTLU 15 Kasım Cumartesi yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Berkan Kutlu'nun durumu önümüzdeki günlerde iyice netleşecek. METEHAN BALTACI Genç stoper, bahis soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

