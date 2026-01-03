Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezon başında Udinese'ye kiralık giden Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılabilir.

İtalyan ekibinde düzenli forma şansı bulan ve performansı yükselen yıldız oyuncu için Udinese yönetimi, transfere onay verdi.

ZANIOLO TRANSFERİNDE SON DURUM

HT Spor'a açıklamalarda bulunan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Nicolo Zaniolo'yu sezon başında çok istediklerini ve Zaniolo'nun da isteği sonrasında transferin gerçekleştiğini söyledi.

İnler önemli açıklamalarda bulundu.

"EFSANE BİR OYUNCU"

Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini belirten Gökhan İnler, “Nicolo Zaniolo efsane bir oyuncu, önceden de onu tanıyordum. İtalya'da göz önünde olan bir futbolcu. Transfer süreci çok zor geçti. Galatasaray kolay vermek istemedi. Başka takımalarla yarıştık. Zaniolo, milli takıma dönmek istediği içi ayrılmak istedi. Bizi seçti. Görüşmemiz olumlu geçti, o da istedi. Zaniolo iyi performans sergiliyor, ekstra çalışıyor." dedi.

"GALATASARAY KOLAYLIK SAĞLAMALI"

Transfer için Galatasaray'la görüştüklerini söyleyen İnler, “Rakamları burada söyleyemem ama transfer görüşmelerimiz sürüyor. Ama Galatasaray'ın da kolaylık sağlaması lazım. En önemlisi oyuncunun performansı. Her şey olabilir. Bizim bütçemiz için bonservisi yüksek ama Okan Buruk ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Udinese'de 16 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 5 gol attı.