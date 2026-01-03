Antalyaspor, Sami Uğurlu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

- Antalyaspor, Sami Uğurlu ile ilk antrenmanını yaptı.
- Yönetici ve teknik heyet, oyuncularla yakından ilgilendi.
- Futbolcuların antrenmandaki istekli görüntüsü dikkat çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'tan boşalan koltuğa getirilen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlıların antrenmanını Rıza Perçin, Mustafa Ergün ile yöneticiler de takip etti.
FUTBOLCULARIN İSTEKLİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü dikkati çekerken, teknik heyetin oyuncularla yakından ilgilendiği gözlendi.