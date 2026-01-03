Abone ol: Google News

Antalyaspor, Sami Uğurlu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sami Uğurlu yönetiminde yaptığı yeni yılın ilk antrenmanıyla devre arası hazırlıklarına başladı.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 13:11
Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'tan boşalan koltuğa getirilen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanını Rıza Perçin, Mustafa Ergün ile yöneticiler de takip etti.

FUTBOLCULARIN İSTEKLİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü dikkati çekerken, teknik heyetin oyuncularla yakından ilgilendiği gözlendi.

