Galatasaray'da Alvaro Morata gelişmesi

Galatasaray'da Alvaro Morata, sezon hazırlıklarına katılmak için İstanbul'a döndü.

İspanyol forvet, takımla çalışmalara başladı.

4 Temmuz'da top başı yapan sarı-kırmızılılarda, tecrübeli oyuncuya 15 Temmuz'a kadar izin verilmişti.

AVUSTURYA KAMPINA DA GÖTÜRÜLECEK

TRT Spor'un haberin göre; takımdan ayrılmazsa, Morata'nın 19 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına da götürülmesi planlanıyor.

COMO'YU İSTİYOR

Ancak İspanyol golcünün, kulüplerin anlaşması halinde Como’ya transfer olmak istediği öğrenildi.

Morata'nın, Fabregas’ın çalıştırdığı Serie A ekibiyle anlaştığı haberleri İtalyan basınına yansımıştı.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Galatasaray'ın, Milan’a ödediği 6 milyon euro kiralama bedelini talep ettiği de haberlerde yer almıştı.

Galatasaray'ın, Osimhen transferinin olumlu sonuçlanması ve istenilen gelirin elde edilmesi halinde Morata'nın ayrılmasını izin verebileceği belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Geçen sezonun devre arasında Milan’dan kiralanan Morata’nın, Ocak 2026'ya kadar Galatasaray ile sözleşmesi var.

Sarı-kırmızılıların, bu kontratı Haziran 2026'ya kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor.