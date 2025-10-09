Galatasaray'da Başakşehir mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
KAAN VE JAKOBS AYRI ÇALIŞTI
Wilfried Singo günü tedavi ile geçirirken hafif sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.