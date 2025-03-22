Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü
AA & Ensonhaber

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Galatasaray, 24 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Emre Çalışkan
Editor