Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez, hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarındaki kritik maçlarda gösterdiği savunma katkısıyla dikkat çekmişti.

Hal böyle olunca sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatmak için bir süredir oyuncu ve menajeriyle görüşmeler sürdürüyordu.

Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı futbolcunun 2027'de bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile anlaşma sağladı.

UZATMA OPSİYONU DA YER ALACAK

Davinson Sanchez ile 2029 yılına kadar yapılan yeni sözleşmede bir yıl da uzatma opsiyonu yer alacak.

Yeni sözleşmeyle birlikte Davinson Sanchez'in ücretine de önemli bir zam yapılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Galatasaray'da 77 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.