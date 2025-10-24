Abone ol: Google News

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın doğum günü kutlandı

Galatasaray'da bugünkü antrenman öncesinde 35 yaşına giren İlkay Gündoğan'ın doğum günü kutlandı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 16:06
  • Galatasaray'da İlkay Gündoğan, 35. yaş günü için antrenman öncesi kutlandı.
  • İlkay, oyun zekası ve liderliğiyle taraftarların beğenisini kazanmıştı.
  • Şampiyonlar Ligi'ndeki sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, geldiği günden bu yana sarı-kırmızılıların fark yaratan isimlerinden biri oldu.

Sahadaki liderliği ve oyun zekasıyla kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanmıştı.

ANTRENMAN ÖNCESİ DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak yıldız isim, bu kez saha dışı bir gelişmeyle gündemde.

Gündoğan, 35. yaşına girdi...

Gündoğan'ın bugün yapılan antrenman öncesi, sarı-kırmızılı ekip tarafından doğum günü kutlandı.

Eshspor Haberleri