Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın doğum günü kutlandı

- Galatasaray'da İlkay Gündoğan, 35. yaş günü için antrenman öncesi kutlandı.
- İlkay, oyun zekası ve liderliğiyle taraftarların beğenisini kazanmıştı.
- Şampiyonlar Ligi'ndeki sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, geldiği günden bu yana sarı-kırmızılıların fark yaratan isimlerinden biri oldu.
Sahadaki liderliği ve oyun zekasıyla kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanmıştı.
ANTRENMAN ÖNCESİ DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak yıldız isim, bu kez saha dışı bir gelişmeyle gündemde.
Gündoğan, 35. yaşına girdi...
Gündoğan'ın bugün yapılan antrenman öncesi, sarı-kırmızılı ekip tarafından doğum günü kutlandı.