Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Leroy Sane'den!

- Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
- Alman futbolcu Leroy Sane, attığı 2 golle galibiyeti getirdi ve taraftarlara üçlü çektirdi.
- Galibiyet sonrası futbolcular, taraftarlarla birlikte galibiyeti kutladı.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen taraftarlarının yanına giderek kutladı.
ÜÇLÜ SANE'DEN GELDİ
Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri kaydeden Alman futbolcu Leroy Sane de deplasman tribününe giderek taraftarlara üçlü çektirdi.
Futbolcular daha sonra hep birlikte galibiyetin coşkusunu yaşadı.