Abone ol: Google News

Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Leroy Sane'den!

Başakşehir maçında 2 gol atan Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 22:21
Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Leroy Sane'den!
  • Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
  • Alman futbolcu Leroy Sane, attığı 2 golle galibiyeti getirdi ve taraftarlara üçlü çektirdi.
  • Galibiyet sonrası futbolcular, taraftarlarla birlikte galibiyeti kutladı.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen taraftarlarının yanına giderek kutladı.

ÜÇLÜ SANE'DEN GELDİ

Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri kaydeden Alman futbolcu Leroy Sane de deplasman tribününe giderek taraftarlara üçlü çektirdi.

Futbolcular daha sonra hep birlikte galibiyetin coşkusunu yaşadı.

Eshspor Haberleri