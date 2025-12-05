Abone ol: Google News

Samsunspor, son dakikada penaltı bekledi

Samsunspor, Galatasaray'a 3-2'lik skorla mağlup olduğu maçın 90+7. dakikasında penaltı bekledi.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 22:17
  • Samsunspor, Galatasaray'a 3-2 yenilirken 90+7. dakikada penaltı bekledi.
  • Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı, Samsunsporlu oyuncular itiraz etti.
  • VAR incelemesi sonrası aut kararı verildi ve maç sona erdi.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçın son anlarında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Konuk takım Samsunspor, Galatasaray karşısında 90+7. dakikada penaltı bekledi.

OYUN DEVAM ETTİ

Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı.

Samsunsporlu oyuncular topun Kazımcan'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. 2 dakika boyunca VAR hakemi Onur Özütoprak'ın incelemesi beklendi.

2 dakika sonra hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi, aut atışı sonrası oyun sona erdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

