Samsunspor, son dakikada penaltı bekledi

- Samsunspor, Galatasaray'a 3-2 yenilirken 90+7. dakikada penaltı bekledi.
- Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı, Samsunsporlu oyuncular itiraz etti.
- VAR incelemesi sonrası aut kararı verildi ve maç sona erdi.
Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçın son anlarında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Konuk takım Samsunspor, Galatasaray karşısında 90+7. dakikada penaltı bekledi.
OYUN DEVAM ETTİ
Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı.
Samsunsporlu oyuncular topun Kazımcan'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. 2 dakika boyunca VAR hakemi Onur Özütoprak'ın incelemesi beklendi.
2 dakika sonra hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi, aut atışı sonrası oyun sona erdi.
