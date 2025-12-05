Victor Osimhen, röveşata golüyle üç puanı getirdi!

Abone ol: Google News

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Samsunspor maçıyla bu sezon Süper Lig’de gol sayısını 5'e çıkardı. Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte toplamda 11. golüne ulaştı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 22:19
  • Victor Osimhen, Samsunspor karşısında Galatasaray adına iki gol atarak takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.
  • Maçın 90+1. dakikasında röveşata golüyle galibiyeti garantiledi.
  • Bu sezon Süper Lig'de toplam 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte ise 11 gol attı.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile mücadele etti ve rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Mücadelenin 29. dakikasında Leroy Sane’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen, kale önünden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 2-0’a geldi.

RÖVEŞATAYLA ATTI

Nijeryalı futbolcu, maçın 90+1. dakikasında da ceza sahası içinde röveşatayla topu ağlarla buluşturdu ve galibiyet golünü kaydetti.

11. GOLÜNÜ ATTI

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 5 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 11'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.

