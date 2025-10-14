Galatasaray'da orta sahaya Onyedika hamlesi

Galatasaray'da kale, savunma ve hücum hattında alternatifler geniş olsa da orta saha rotasyonu sınırlı sayıda kaldı.

Şu anda Lemina, Torreira, Sara ve İlkay gibi isimlerin oluşturduğu orta saha dörtlüsünde üçü ilk 11'de yer alırken yedek kulübesinde bulunan Berkan ve Kaan, henüz bu rekabete tam anlamıyla katılamadı.

ORTA SAHAYA TAKVİYE İÇİN İLK ADAY

Bu durum nedeniyle sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde önceliği orta saha takviyesine verdiği öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un sezon başından beri listesinde yer alan ve öncelik verdiği isimlerden biri de Raphael Onyedika.

ONYEDIKA, LEMINA'NIN YERİNE

6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sezon sonunda olası bir ayrılık planlanan Mario Lemina'nın yerini doldurması hedefleniyor.

Belçika ekibi Club Brugge ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Onyedika için kulübünün bonservis beklentisi 15-20 milyon euro arasında.

Bu sezon 14 maçta görev yapan genç orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol ve 1 asistlik etkili bir performans sergiledi.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY DERSİ

Onyedika'nın, milli takım arkadaşı ve Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'den, sarı-kırmızılı kulüp hakkında bilgi aldığı ve transfer sürecine dair ipuçları aldığı öğrenildi.

Galatasaray cephesi, ara transferde orta sahayı güçlendirmek için Onyedika transferinde hızlı hareket etmeye hazırlanıyor.