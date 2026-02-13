Galatasaray'da Renato Nhaga ilk kez sahaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor’u konuk etti ve rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Gine Bissaulu Renato Nhaga, ilk maçına Eyüp karşısında çıktı.

Müsabakada yedeklerde yer alan Nhaga, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın yerine oyuna dahil oldu.

BONSERVİSİNE 6.5 MİLYON EURO VERİLDİ

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcuyu bu transfer döneminde Portekiz ekibi Casa Pia'dan, 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ NHAGA'DAN

Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın ardından galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı.

Taraftarlar, Eyüpspor mücadelesiyle ilk kez forma giyen yeni transfer Renato Nhaga'nın üçlü çektirmesi istedi.

Taraftarların isteğini kırmayan 18 yaşındaki futbolcu da kale arkasındaki tribününe giderek üçlü çektirdi.

Daha sonra bütün futbolcuların birlikte galibiyetin sevincini yaşadı.