Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Bu kritik maç öncesinde sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan'ın son durumu belli oldu.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti.

Fildişili futbolcunun, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

TRT Spor'un haberine göre; Ajax maçına yetiştirilmesi ve ilk 11'de başlatılması planlanan 24 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda olsa bile riske edilmesi teknik ekip tarafından düşünülmüyordu.

Ancak Singo'nun, Trabzonspor karşısında süre bulmak istediği öğrenildi.

Sarı kart cezası bulunan Davinson'un yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un da sağlık ekibinden gelecek rapora göre genç savunmacıya forma şansı verebileceği ifade edildi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bodo/Glimt maçı öncesindeki son taktik antrenmanda sakatlanan ve arkada adalesinden problem yaşayan İlkay Gündoğan'ın ise 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Tecrübeli futbolcunun, bu süreçte ligde Trabzonspor ve Kocaelispor mücadelelerini; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Ajax maçını kaçırması durumunda bir değişiklik olmadığı bilgisi edinildi.