Galatasaray'da sakatlanan Wilfried Singo'nun son durumu belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig'de dün akşam oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederken, sarı kırmızılı takımda Mario Lemina ve Wilfried Singo karşılaşmanın ilk yarısında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.

Galatasaray Kulübü, Singo ve Lemina'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in de aralarında bulunduğu futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili bir duyuru yaptı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"SİNGO'NUN SOL ARKA ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ"

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.



Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır"

"OSİMHEN SALONDA ÇALIŞTI"