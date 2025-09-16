Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi için prim hamlesi

Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi futbolculara prim müjdesi verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak isteyen sarı-kırmızılılarda yönetim, bu hedef doğrultusunda galibiyet ve beraberliklerden gelecek olan primlerin bir kısmını oyunculara dağıtma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELEN PARANIN YARISI PRİM VERİLECEK

18 Eylül Perşembe günü oynanacak Frankfurt karşılaşmasının kazanılması durumunda sarı-kırmızılılar, kasasına 2.1 milyon euro galibiyet primi koyacak.

Bu paranın yarısı olan 1 milyon 50 bin euro futbolcu dağıtılacağı belirtildi.

Sahadan beraberlik çıkması durumunda ise gelecek olan 700 bin euronun yarısı oyunculara dağıtılacak.

AYNI SİSTEM DİĞER MAÇLARDA DA UYGULANACAK

Öte yandan yönetim kurulunun, Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm maçlarda aynı sistemi uygulamayı planladığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılarda önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde maçların durumuna göre farklı biçimde prim ödemesi yapılıyordu.