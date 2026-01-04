Galatasaray'da Trabzonspor maçının kamp kadrosu belirlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.

Sarı-kırmızılılarda kafilede yer alan futbolcular da belli oldu.

Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunan Victor Osimhen ile Ismail Jakobs dışında Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir de kafilede yer almadı.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle: