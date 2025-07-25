Galatasaray'da Victor Osimhen müjdesi: Kontratları gönderdi

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, kulüp tarihinin en önemli transferlerinden birini tamamlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve kulüpler arası sözleşmeyi imzaladı.

GALATASARAY İMZALADI, NAPOLI'YE GÖNDERDİ

İtalyan basınından Matteo Moretto’nun haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamlamak için kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı ve kontratları Napoli'ye gönderdi.

Napoli'nin de kısa süre içerisinde imzayı atması ve transferi tamamlaması bekleniyor.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin banka teminatı şartını kabul etti.

40 milyon euro peşinatı hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu ise banka teminatlı iki taksitte ödeyecek.

Resmi açıklama için artık geri sayım başladı.