Galatasaray'da Victor Osimhen parasını çıkarmaya başladı

Galatasaray, kulüp tarihinin en dikkat çeken pazarlama hamlelerinden birine imza attı.

Kulübün kendi imkanlarıyla ürettiği ve “Solo Il Gala” (Sadece Galatasaray) ismiyle ön satışa sunduğu özel kutular, büyük ilgi gördü.

Tanesi 9 bin 999 TL’den satışa çıkan kutulara yalnızca birkaç gün içinde 20 bin adet sipariş geldi.

OSIMHEN KUTUSU YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Bu satış, sarı-kırmızılı kulübe yaklaşık 200 milyon TL, yani 4.2 milyon euro gibi kayda değer bir gelir sağladı.

Üstelik bu gelirin tamamı doğrudan kulüp kasasına girecek.

Galatasaray yönetimi, bu büyük ilgiden memnuniyet duyarken, kulübün marka değerini artıracak yeni projeler için de hazırlıklara başladığı öğrenildi.

İMZA TÖRENİNDEN TOPLAMDA 3,5 MİLYON EURO GELİR

Osimhen ve Sane'ye geçtiğimiz günlerde imza töreni düzenleyen Galatasaray; Lazio maçından bilet satışı, yayın geliri ve lisanslı ürün satışından 3.5 milyon euroyu aşan bir gelir elde etmişti.

Bonservisi 75 milyon euro, yıllık ücreti 20 milyon euroyu bulan 26 yaşındaki santrfora gösterilen büyük ilgiyi kazanca çevirmek isteyen Galatasaray yönetimi, kendi imkanlarıyla Victor Osimhen'e özel biri kutu serisi de çıkarmıştı.