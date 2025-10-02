Galatasaray'da Wilfried Singo'nun performansı dikkat çekiyor

Galatasaray'da yaz transfer döneminde savunmaya takviye gündeme gelmesinin ardından, Okan Buruk, "Sağ bek ve stoper oynayabilen bir oyuncu istiyorum." demişti.

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bu talebi ve sözlerinin ardından Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna kattı.

BURUK ÇOK İSTEDİ

Buruk'un transfer edilmesini çok istediği Singo, son maçlardaki performansıyla dikkat çekti.

Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre bulan Singo, buna rağmen Okan Buruk'un söylediği iki mevkide de forma giydi.

SON MAÇLARA DAMGA VURDU

Fildişili futbolcu, Alanyaspor maçında Mauro Icardi'ye yaptığı asistle dikkat çekti.

Singo, Liverpool maçında ise İngiliz ekibinin etkili hücum ayaklarına karşı geçit vermedi.