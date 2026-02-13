Galatasaray’dan 22 haftada 55 puan, 55 gol

- Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek 22. haftada 55 puana ulaştı.
- Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle liderliğini korurken, Fenerbahçe ile 6, Trabzonspor ile 10 puan fark oluşturdu.
- Bu performansıyla toplamda 55 gol atan Galatasaray, hücumda etkili bir sezon geçiriyor.
Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar böylece puanını 55’e çıkardı ve liderliğine devam etti.
Galatasaray bu sonuçla maç fazlasıyla şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile 6, Trabzonspor ile de puan farkını 10’a çıkardı.
22 HAFTADA 55 PUAN, 55 GOL
Bu sezon hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu müsabakada kaydettiği gollerle de toplamdaki gol sayısını 55’e çıkardı.
Galatasaray böylece 22. haftanın ardından 55 puan toplayıp, 55 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.