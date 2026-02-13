Galatasaray’dan 22 haftada 55 puan, 55 gol

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar böylece puanını 55’e çıkardı ve liderliğine devam etti.

Galatasaray bu sonuçla maç fazlasıyla şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile 6, Trabzonspor ile de puan farkını 10’a çıkardı.

22 HAFTADA 55 PUAN, 55 GOL

Bu sezon hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu müsabakada kaydettiği gollerle de toplamdaki gol sayısını 55’e çıkardı.

Galatasaray böylece 22. haftanın ardından 55 puan toplayıp, 55 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.