Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 88 puanla rakiplerinin önünde bitiren Galatasaray tarihindeki 23. zaferini kazanmıştı.

Şampiyon sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından Süper Lig'i üçüncü olarak bitiren Beşiktaş'a gönderme yaptı.

"Çekememezlik düzeyi çok yüksek"

Galatasaray yaptığı paylaşımda Beşiktaş Stadı'na yer vererek şu sözleri yayınladı:

"Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir."

Sarı-kırmızılı takımın yaptığı bu paylaşım taraftarlar tarafından beğenildi ve birçok kez paylaşıldı.