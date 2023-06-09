Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 88 puanla rakiplerinin önünde bitiren Galatasaray tarihindeki 23. zaferini kazanmıştı.
Şampiyon sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından Süper Lig'i üçüncü olarak bitiren Beşiktaş'a gönderme yaptı.
"Çekememezlik düzeyi çok yüksek"
Galatasaray yaptığı paylaşımda Beşiktaş Stadı'na yer vererek şu sözleri yayınladı:
"Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir."
Sarı-kırmızılı takımın yaptığı bu paylaşım taraftarlar tarafından beğenildi ve birçok kez paylaşıldı.