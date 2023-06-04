Galatasaray'dan eğlenceli forma tanıtımı Süper Lig'i bu sezon şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezonda iç sahada giyeceği klasik forması eğlenceli bir tanıtımla görücüye çıktı.

AA & Ensonhaber

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sezonda giyeceği iç saha formasını sosyal medya hesabından tanıttı.

Kulüpten "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.

Video ile tanıtım yapıldı

Sarı-kırmızılılar, yeni sezonun formalarını eğlenceli bir videoyla tanıttı. Orkestra şefliğinde Fernando Muslera, bağlamada Sacha Boey, davulda Lucas Torreira yer alırken DJ Sergio Oliveira oldu. Paylaşılan bu videoya çok sayıda beğeni gönderen Galatasaray taraftarı forma tanıtıma yoğun ilgi gösterdi.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan "parçalı forma"nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi.